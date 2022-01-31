Енергійні, сучасні та стильні бабусі повернулися! У проєкті Супербабуся 2 сезон 1 випуск від 31.01.2022 ви познайомитеся з цікавою четвіркою учасниць, які розширять межі молодості та доведуть, що супер можна бути в будь-якому віці. Цього тижня першою вимогливу делегацію суперниць прийме фешн-бабуся Анна. Вона зустріне їх у костюмі маркізи та влаштує костюмоване дефіле на червоній доріжці. Чи оцінять учасниці незвичайний прийом і розвагу? Дивіться у 1 випуску Супербабуся 2022 онлайн.

Один із виховних принципів Анни – не розчинятися в онуках. Вона вважає, що жінка завжди повинна розвиватися, знаходити час на хобі та слідкувати за зовнішністю, а онуків няньчити тоді, коли є вільний час. Як суперниці відреагують на такий підхід Анни? Чому вони запідозрять її в нещирості? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2 випуск 1 на сайті СТБ!

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