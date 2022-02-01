Дивись онлайн Супербабуся 2 сезон 2 випуск від 01.02.2022! Протистояння бабусь із Одеси триває. Як виховує онуків бабуся без вихідних Світлана, яка проводить із онуками більше часу, ніж їхні батьки? Дізнайтеся просто зараз!

Світлана у 2 випуску Супербабуся 2 сезон пояснює відсутність матері поряд з дітьми тим, що її дочка Олександра дуже багато працює. Саша практично не бачить своїх синів – вона приїжджає раз на 10 днів і проводить із хлопчиками від сили півтора дні. Ким же працює жінка? Відповідь на це питання вас здивує!

Світлана крутиться, як може. Вона готує їсти, прибирає, здає в оренду кімнати в будинку та постійно займається онуками. Її методи виховання викличуть несхвалення з боку суперниць, адже Світлана не вважає тілесні покарання злом. А що скаже із цього приводу Дмитро Карпачов? Дізнайтесь у програмі Супербабуся 2 сезон 2 випуск від 01.02.2022!

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 1 випуск (ефір від 31.01.2022)