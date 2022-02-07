Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 5 випуск від 07.02.2022 на сайті телеканалу СТБ! Просто зараз ви познайомитеся з новою четвіркою учасниць, серед яких будуть бабуся-екстремалка Вікторія, бабуся-тренерка Оксана, бабуся-домогосподарка Алла та розкішна бабуся Віккі. Хто з них отримає найвищі бали від суперниць і призові від Дмитра Карпачова? Дізнаєтеся зовсім скоро!

У 5 випуску Супербабуся 2022 гостей прийматиме бабуся-домогосподарка Алла. Вона – берегиня домашнього вогнища, любить готувати, прибирати та займатися господарством. У героїні є донька, яка подарувала чудового онука Артура. Алла вважає, що вихованням дітей повинні займатися батьки, тому вона у всьому підтримує доньку та ніколи не критикує її виховні методи. Що суперниці скажуть про такі правила? Чи оцінять вони хазяйновитість та самореалізацію Алли? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2 випуск 5.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 4 випуск (ефір від 03.02.2022)