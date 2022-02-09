Смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка 2 сезон 7 выпуск от 09.02.2022 на сайте телеканала СТБ! Сегодня со своей семьей познакомит бабушка-тренер Оксана. Она мастер спорта по конькобежному спорту и уже более 10 лет работает тренером по скоростному бегу на роликах. Оксана активно вовлекает своих внуков в спорт: 11-летний Миша, 6-летняя Милана и 5-летний Святослав уже уверенно стоят на роликах и не пропускают тренировки.

В проекте Супербабушка 2022 Оксана расскажет соперницам, что она суровая мама и бабушка. Женщина считает, что дисциплина должна быть во всем, ведь только так можно добиться поставленных целей. К каким последствиям привели Оксанины строгие методы воспитания? Какие на самом деле отношения у нее с дочерьми и внуками? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабушка сезон 2 выпуск 7.

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 6 выпуск (эфир от 08.02.2022)