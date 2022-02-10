В проекте Супербабушка 2 сезон 8 выпуск гостей принимает роскошная бабушка Викки. Она всю неделю рассказывала соперницам о том, как она много работает, путешествует и занимается собой. Но занимается ли при этом бабушка своей внучкой? Оказывается, дети Викки не живут в Украине, поэтому она очень редко видится с малышкой. Можно ли быть хорошей бабушкой и полноценно участвовать в воспитании ребенка на расстоянии? Узнайте прямо сейчас, справляется ли с этой задачей Викки.

Дом роскошной бабушки удивит участниц в 8 выпуске Супербабушка. На словах Викки утверждает, что предпочитает все самое лучшее, но при это дом у нее маленький и требует ремонта. Возможно, жизнь Викки не настолько роскошна, как она пытается показать? Что если она всего лишь играет на публику? Узнайте прямо сейчас, как тяга к хорошей жизни повлияла на отношения Викки с детьми, – смотрите Супербабушка 2 сезон 8 выпуск.

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 7 выпуск (эфир от 09.02.2022)