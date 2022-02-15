Учасниця проєкту Супербабуся 2 сезон 10 випуск – бабуся у короні Тамара. У 51 рік жінка почувається молодою і красивою, онуки звуть її на ім'я, а молодша дочка Томи на кілька років молодша за старшу онуку жінки.

Тамара пишається тим, що не побоялася взяти участь у конкурсі краси. Вона подає дітям приклад у догляді за собою. Героїня 10 випуску шоу Супербабуся часто купує доньці та онуці одяг, який вважає гарним. Зрештою, Тамара може це собі дозволити – вона встигла пристойно заробити на власному бізнесі, а тепер живе заради себе. Але чи перебуває жінка у згоді із собою, якщо вона відчуває потребу у пластичних операціях? І чому діти та онуки Тамари кажуть, що вона постійно на щось гнівається? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Супербабуся 2 сезон 10 випуск від 15.02.2022!

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 9 випуск (ефір від 14.02.2022)