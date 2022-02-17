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Video: Супербабуся 2 сезон 11 випуск від 17.02.2022

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 11 випуск від 17 лютого 2022. Дивитися онлайн новий випуск шоу Супербабуся 11 випуск (ефір від 17.02.2022) на СТБ
Выпуск 11 | 17.02.2022 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 11 випуск від 17.02.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі гостей зустрічатиме бабуся-чирлідерка Анеля. Вона майстер спорту зі спортивної гімнастики, більше 50 років викладає аеробіку, а також створила команду чирлідерш, у складі якої жінки за 60. 

В 11 випуску Супербабуся 2022 Анеля познайомить суперниць із 18-річним онуком Марком, якому вона замінила батьків. А на вечері жінки зустрінуться з дорослим сином Анелі, який розкаже шокуючі факти про своє життя. Що вразить бабусь? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся сезон 2 випуск 11.

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