Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 11 випуск від 17.02.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі гостей зустрічатиме бабуся-чирлідерка Анеля. Вона майстер спорту зі спортивної гімнастики, більше 50 років викладає аеробіку, а також створила команду чирлідерш, у складі якої жінки за 60.

В 11 випуску Супербабуся 2022 Анеля познайомить суперниць із 18-річним онуком Марком, якому вона замінила батьків. А на вечері жінки зустрінуться з дорослим сином Анелі, який розкаже шокуючі факти про своє життя. Що вразить бабусь? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся сезон 2 випуск 11.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 10 випуск (ефір від 15.02.2022)