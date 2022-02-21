Смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка 2 сезон 13 выпуск от 21.02.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы познакомитесь с новой четверкой участниц, а также заглянете в гости к блестящей бабушке Светлане. Женщина работает медсестрой, увлекается танцами и активно занимается спортом. У Светланы две взрослые дочери, с которыми она общается, как с подругами. Также у героини есть 2-летний внук Алексей, который живет в другом городе вместе с родителями, а к бабушке приезжает в гости раз в несколько месяцев.

В 13 выпуске Супербабушка 2022 Светлана расскажет, что ее цель в проекте – показать, что бабушки могут быть современными, активными и заниматься тем, что им интересно. Как соперницы оценят Светлану? Что они скажут о ее увлечениях и отношениях с дочерьми и внуком? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабушка сезон 2 выпуск 13.

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