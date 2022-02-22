В проекте Супербабушка 2 сезон 14 выпуск от 22.02.2022 гостей встречает бабушка-опекунша Светлана. Она для своей внучки Лизы скорее мать, чем бабушка, ведь девочка потеряла родителей еще совсем маленькой. Так что Лиза не приезжает к бабушке на выходных, а живет с ней постоянно. Светлана очень сильно постаралась, чтобы стать полноценной заменой матери для своей внучки. Они очень дружны, и Света абсолютно ничем не ограничивает свою внучку. Идет ли ей это на пользу? Смотрите в программе Супербабушка 2022.

Светлана уже много лет работает риэлтором. Она успешно продает дома и квартиры. Эта работа позволила ей устроить безоблачную жизнь для своей внучки. Лиза знает, что бабушка в любой момент готова дать деньги на ее пожелания, будь то брендовые вещи или телефон последней модели. Но ценит ли Лиза бабушкину щедрость? Узнайте в проекте Супербабушка 2 сезон 14 выпуск.

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 13 выпуск (эфир от 21.02.2022)