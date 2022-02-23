Смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка 2 сезон 15 выпуск от 23.02.2022 на сайте Teleportal.ua! В сегодняшней программе гостей будет встречать бережливая бабушка Людмила, которая охотно поделится лайфхаками по экономии и домашней дисциплине. Женщина живет вместе с внуками: 19-летним Артемом и 10-летней Каролиной. Чтобы обеспечить детей всем самым лучшим, Людмила работает на трех работах. Хотите узнать, почему Артем и Каролина живут с бабушкой, а не с родителями? Смотрите онлайн проект Супербабушка 2022.

Своим соперницам Людмила расскажет, что она очень суровая бабушка, которая приучает внуков к порядку и дисциплине. Если какие-нибудь вещи в квартире лежат не на своем месте, то они сразу отправляются в мусор. Как конкурентки оценят такие воспитательные методы? Не пропустите интересное знакомство – смотрите онлайн проект Супербабушка сезон 2 выпуск 15.

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