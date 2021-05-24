Дізнайтеся в програмі Неймовірна правда про зірок від 22.05.2021, про що шкодує Влад Яма! Що принесло танцюристу популярність? Від якої шкідливої звички він страждав до 26 років? Дивіться у програмі Неймовірна правда про зірок прямо зараз.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски