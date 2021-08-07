У програмі Неймовірна правда про зірок від 07.08.2021 Олег Кензов розповів про те, яке у нього ставлення до алкогольних напоїв. А також співак відповів на запитання про його стосунки з Dj Madonna.

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