Дізнайтеся в програмі Неймовірна правда про зірок від 22.05.2021, як Марина Боржемська боролася із зайвою вагою після пологів. Що фітнес-тренерка думає про дієти? І який спосіб схуднення вважає найправильнішим? Дивіться у програмі Неймовірна правда про зірок від 22.05.2021.

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