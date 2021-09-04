У програмі Неймовірна правда про зірок від 04.09.2021 Jerry Heil відверто розповість про те, як їй поставили страшний діагноз «анорексія». Через що співачка так сильно схудла і чому у неї почалися панічні атаки? Як вона справлялася з цими проблемами? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 04.09.2021!

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