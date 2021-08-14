У програмі Неймовірна правда про зірок від 14.08.2021 ви побачите, як живе співак GENA VITER! Які три дами мешкають в його будинку? І що змусило зніяковіти Ірину Федишин, коли вона зайшла в спальню? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 14.08.2021!

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