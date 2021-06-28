У програмі Неймовірна правда про зірок DJ NANA розповіла про те, як вперше поцілувала жінку на сцені. Чи було їй ніяково?

Також DJ NANA поділиться розповідями про своє особисте життя. Чому вона так і не навчилася в шлюбі? І через що у неї з чоловіком бувають конфлікти? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 26.06.2021!

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