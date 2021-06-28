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Video: Неймовірна правда про зірок: DJ NANA про поцілунок з Дашею Астаф’євою

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок. DJ NANA про поцілунок з Дашею Астаф'євою - в новому випуску Неймовірна правда про зірок від 26.06.2021 - дивитис онлайн
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У програмі Неймовірна правда про зірок DJ NANA розповіла про те, як вперше поцілувала жінку на сцені. Чи було їй ніяково?

Також DJ NANA поділиться розповідями про своє особисте життя. Чому вона так і не навчилася в шлюбі? І через що у неї з чоловіком бувають конфлікти? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 26.06.2021!

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