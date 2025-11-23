Проєкти
Смак дитинства

Video: Смак дитинства 2025 8 випуск від 23 листопада 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивитися Смак дитинства 2025 8 випуск від 23.11.2025 онлайн. Смак дитинства 2025 випуск 8 - ефір від 23 листопада 2025 дивитися на сайті СТБ
Смак дитинства Випуск 8 Смак дитинства 2025 8 випуск від 23.11.2025 дивитись онлайн
Випуск 8 | 23.11.2025 | 2025

Найсмачніші страви родом із дитинства! Дивіться ранкове кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 8 від 23.11.2025, в якому судді Мастер Шеф Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із зірковими гостями відтворюватимуть смаки дитинства, знайомі кожному. Не пропустіть, як давно знайомі страви набувають нових відтінків!

Сьогодні на кухню Смак дитинства 2025 завітав музикант Тарас Тополя зі своєю мамою Лесею Василівною. Тарас розповів про улюблені страви дитинства та поділився цікавими історіями дитячих років. Музикант обожнює вертути із солоним сиром, соковиту печеню, в якій їх потрібно змочувати, вінницькі вареники на пару з картоплею та грибами та печиво на пиві, яке готувала мама. Поки Леся Василівна та Володимир Ярославський чаклували на кухні, Тарас розповів цікаві історії з дитинства про перші розбиті коліна на велосипеді, рок-концерти в шкільному підвалі та перші поцілунки. Яка страва перенесла Тополю в його щасливе дитинство? І чи вдалося відтворити смаки, знайомі Тарасу з дитячих років? Дивіться онлайн кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 8 від 23.11.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться онлайн Смак дитинства 2025 7 випуск від 16.11.2025

