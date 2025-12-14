Проєкти
Смак дитинства

Video: Смак дитинства 2025 11 випуск від 14 грудня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивитися Смак дитинства 2025 11 випуск від 14.12.2025 онлайн. Смак дитинства 2025 випуск 11 - ефір від 14 грудня 2025
Смак дитинства Выпуск 11 Смак дитинства 2025 11 випуск від 14.12.2025 дивитись онлайн
Выпуск 11 | 14.12.2025 | 2025

Кулінарна подорож у минуле, яка подарує незабутні теплі миті! Дивіться ранкове кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 11 від 14.12.2025, в якому Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із зірковими гостями відтворюють улюблені страви дитячих років.

Сьогодні на кухню шоу СТБ Смак дитинства 2025 завітав народний артист України Іво Бобул. Співак поділився цікавими розповідями про своє дитинство, а також рецептами тих унікальних страв, які йому колись готувала мама в селі в серці Карпат. Дитинство Іва Бобула відчувається на смак, як пухкі вареники з вишнями й домашнім кисломолочним сиром і грибна юшка зі справжніх карпатських сушених грибів. Чи вдалося Ользі Мартиновській відтворити улюблені страви дитячих років Іва Бобула? І чи смакували приготовані сьогодні смаколики дружині Іва Бобула Наталії? Дивіться онлайн унікальне кулінарне шоу Смак дитинства 2025 випуск 11 від 14.12.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

