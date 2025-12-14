Смак дитинства 2025 11 випуск від 14 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 14.12.2025 | 2025

Кулінарна подорож у минуле, яка подарує незабутні теплі миті! Дивіться ранкове кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 11 від 14.12.2025, в якому Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із зірковими гостями відтворюють улюблені страви дитячих років.

Сьогодні на кухню шоу СТБ Смак дитинства 2025 завітав народний артист України Іво Бобул. Співак поділився цікавими розповідями про своє дитинство, а також рецептами тих унікальних страв, які йому колись готувала мама в селі в серці Карпат. Дитинство Іва Бобула відчувається на смак, як пухкі вареники з вишнями й домашнім кисломолочним сиром і грибна юшка зі справжніх карпатських сушених грибів. Чи вдалося Ользі Мартиновській відтворити улюблені страви дитячих років Іва Бобула? І чи смакували приготовані сьогодні смаколики дружині Іва Бобула Наталії? Дивіться онлайн унікальне кулінарне шоу Смак дитинства 2025 випуск 11 від 14.12.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться онлайн Смак дитинства 2025 10 випуск від 07.12.2025