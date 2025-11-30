Проєкти
Смак дитинства

Video: Смак дитинства 2025 9 випуск від 30 листопада 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивитися Смак дитинства 2025 9 випуск від 30.11.2025 онлайн. Смак дитинства 2025 випуск 9 - ефір від 30 листопада 2025 дивитися на сайті СТБ
Смак дитинства 2025 9 випуск від 30 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Смак дитинства Випуск 9 Смак дитинства 2025. Випуск 9 від 30.11.2025
Випуск 9 | 30.11.2025 | 2025

Історії, які зворушують до сліз! Дивіться унікальне кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 9 від 30.11.2025, в якому Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із зірковими гостями приготують улюблені страви дитячих років. Сьогодні на кухню Смак дитинства 2025 завітав Андрій Бєдняков, який розповів унікальні історії про дитинство в Маріуполі, а також поділився традиційними сімейними рецептами.

Дитинство Андрія Бєднякова відчувається на смак як соковиті курячі котлети, які готувала мама, апетитний гороховий суп і маріупольські чебуреки, який більше ніде не знайдеш.

  • Яка страва асоціюється в Андрія з суботнім обідом за сімейним столом?

  • Як проходило його маріупольське дитинство із запахом моря та друзями-бешкетниками?

  • І чи вдалося Ользі Мартиновській відтворити улюблені страви дитинства Андрія Бєднякова?

Дивіться онлайн шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 9 і пориньте в солодкі спогади минулого разом із нами!

