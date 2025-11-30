Проекты
Смак дитинства

Video: Смак дитинства 2025 9 выпуск от 30 ноября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотреть Смак дитинства 2025 9 выпуск от 30.11.2025 онлайн. Смак дитинства 2025 выпуск 9 - эфир от 30 ноября 2025 смотреть на сайте СТБ
Смак дитинства Выпуск 9 Смак дитинства 2025. Выпуск 9 от 30.11.2025
Выпуск 9 | 30.11.2025 | 2025

Истории, которые трогают до слёз! Смотрите уникальное кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 9 от 30.11.2025, в котором Ольга Мартиновская и Владимир Ярославский вместе со звездными гостями приготовят любимые блюда детских лет. Сегодня на кухню Смак дитинства 2025 заглянул Андрей Бедняков, который рассказал уникальные истории о детстве в Мариуполе, а также поделился традиционными семейными рецептами.

Детство Андрея Беднякова ощущается на вкус как сочные куриные котлеты, которые готовила мама, аппетитный гороховый суп и мариупольские чебуреки, которых больше нигде не найдёшь.

  • Каким блюдом у Андрея ассоциируется субботний обед за семейным столом?

  • Как проходило его мариупольское детство с запахом моря и друзьями-озорниками?

  • И удалось ли Ольге Мартиновской воссоздать любимые блюда детства Андрея Беднякова?

Смотрите онлайн шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 9 и окунитесь в сладкие воспоминания прошлого вместе с нами!

Смотрите онлайн Смак дитинства 2025 выпуск 8 от 23.11.2025

