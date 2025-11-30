Смак дитинства 2025 9 выпуск от 30 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 30.11.2025 | 2025

Истории, которые трогают до слёз! Смотрите уникальное кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 9 от 30.11.2025, в котором Ольга Мартиновская и Владимир Ярославский вместе со звездными гостями приготовят любимые блюда детских лет. Сегодня на кухню Смак дитинства 2025 заглянул Андрей Бедняков, который рассказал уникальные истории о детстве в Мариуполе, а также поделился традиционными семейными рецептами.

Детство Андрея Беднякова ощущается на вкус как сочные куриные котлеты, которые готовила мама, аппетитный гороховый суп и мариупольские чебуреки, которых больше нигде не найдёшь.

Каким блюдом у Андрея ассоциируется субботний обед за семейным столом?

Как проходило его мариупольское детство с запахом моря и друзьями-озорниками?

И удалось ли Ольге Мартиновской воссоздать любимые блюда детства Андрея Беднякова?

Смотрите онлайн шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 9 и окунитесь в сладкие воспоминания прошлого вместе с нами!

