Смак дитинства 2025 12 выпуск от 21 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Праздничный выпуск, который вернёт вас в новогоднюю сказку! Смотрите утреннее кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 12 от 21.12.2025. Сегодня Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский вместе с родителями Людмилой Николаевной и Петром Васильевичем приготовят традиционные семейные блюда на Новый год. Тёплые воспоминания гарантированы!

В шоу Смак дитинства 2025 вы услышите уникальные истории о праздновании Нового года в семьях наших любимых кулинаров. А также узнаете семейные рецепты праздничных блюд, без которых не обходился новогодний стол. В детстве Ольга и Владимир лакомились салатом мимоза, выпихайликами, бубликами с мясом, а также фруктовым желе.

О каких уникальных семейных новогодних традициях рассказали родители Ольги и Владимира?

В чём секрет салата мимоза по рецепту семьи Ярославских?

И будут ли бублики с мясом такими же вкусными, как в детстве?

Смотрите онлайн лучшее кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 12 и узнайте ответы на эти вопросы.

