Смак дитинства 2025 12 випуск від 21 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Святковий випуск, який поверне вас у новорічну казку! Дивіться ранкове кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 12 від 21.12.2025. Сьогодні Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із батьками Людмилою Миколаївною та Петром Васильовичем приготують традиційні сімейні страви на Новий рік. Теплі спогади гарантовано!

У шоу Смак дитинства 2025 ви почуєте унікальні історії про святкування Нового року в сім’ях наши улюблених кулінарів. А також дізнаєтеся сімейні рецепти святкових страв, без яких не обходився новорічний стіл. У дитинстві Ольга та Володимир ласували салатом мімоза, випихайликами, бубликами з м’ясом, а також фруктовим желе.

Про які унікальні сімейні новорічні традиції розповіли батьки Ольги та Володимира?

У чому секрет салату мімоза за рецептом родини Ярославських?

І чи смакуватимуть бублики з м’ясом, як у дитинстві?

Дивіться онлайн найкраще кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 12 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

