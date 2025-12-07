Смак дитинства 2025 10 випуск від 07 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 07.12.2025 | 2025

Там, де страви смакують, як у дитинстві! Не пропустіть унікальне кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 10 від 07.12.2025, в якому на кухню до Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського завітав співак MELOVIN із мамою Валентиною. Пориньте в спогади дитинства разом із нами!

MELOVIN розповів про своє яскраве дитинство в Одесі, любов до желейних цукерок, захоплення світом Гаррі Поттера та пристрасть до хімії. Дитинство співака відчувається на смак, як найсмачніші одеські биточки з ікри мойви та тюльки, особлива мамина піца на пісочному тісті та салат із печених баклажанів.

Яку страву MELOVIN ненавидів у дитинстві?

Чому перший свій заробіток він витратив на баночку червоної ікри?

І чи вдалося Ользі Мартиновській відтворити смаки дитинства харизматичного MELOVINа?

Дивіться онлайн найкраще кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 10 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

