Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Смак дитинства

Video: Смак дитинства 2025 10 випуск від 07 грудня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивитися Смак дитинства 2025 10 випуск від 07.12.2025 онлайн. Смак дитинства 2025 випуск 10 - ефір від 07 грудня 2025 дивитися на сайті СТБ
Дивіться також
Смак дитинства 2025 10 випуск від 07 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Смак дитинства

Смак дитинства 2025. Випуск 9 від 30.11.2025

 Смак дитинства 2025 10 випуск від 07 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Смак дитинства

Смак дитинства 2025 8 випуск від 23.11.2025 дивитись онлайн

 Смак дитинства 2025 10 випуск від 07 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Смак дитинства

Смак дитинства 2025 7 випуск від 16.11.2025 дивитись онлайн

 Смак дитинства 2025 10 випуск від 07 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Смак дитинства

Смак дитинства 2025 6 випуск від 09.11.2025 дивитись онлайн
Смак дитинства Випуск 10 Смак дитинства 2025 10 випуск від 07.12.2025 дивитись онлайн
Випуск 10 | 07.12.2025 | 2025

Там, де страви смакують, як у дитинстві! Не пропустіть унікальне кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 10 від 07.12.2025, в якому на кухню до Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського завітав співак MELOVIN із мамою Валентиною. Пориньте в спогади дитинства разом із нами!

MELOVIN розповів про своє яскраве дитинство в Одесі, любов до желейних цукерок, захоплення світом Гаррі Поттера та пристрасть до хімії. Дитинство співака відчувається на смак, як найсмачніші одеські биточки з ікри мойви та тюльки, особлива мамина піца на пісочному тісті та салат із печених баклажанів.

  • Яку страву MELOVIN ненавидів у дитинстві?

  • Чому перший свій заробіток він витратив на баночку червоної ікри?

  • І чи вдалося Ользі Мартиновській відтворити смаки дитинства харизматичного MELOVINа?

Дивіться онлайн найкраще кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 10 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться онлайн Смак дитинства 2025 9 випуск від 30.11.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати