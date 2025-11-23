Смак дитинства 2025 8 выпуск от 23 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Випуск 8 | 23.11.2025 | 2025

Самые вкусные блюда родом из детства! Смотрите утреннее кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 8 от 23.11.2025, в котором судьи Мастер Шеф Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский вместе со звёздными гостями будут воссоздавать вкусы детства, знакомые каждому. Не пропустите, как давно знакомые блюда приобретают новые оттенки!

Сегодня на кухню Смак дитинства 2025 заглянул музыкант Тарас Тополя со своей мамой Лесей Васильевной. Тарас рассказал о любимых блюдах детства и поделился интересными историями детских лет. Музыкант обожает вертуты с солёным творогом, сочную жаркое, в которой их нужно смачивать, винницкие вареники на пару с картошкой и грибами и печенье на пиве, которое готовила мама. Пока Леся Васильевна и Владимир Ярославский колдовали на кухне, Тарас рассказывал интересные истории из детства о первых разбитых коленях на велосипеде, рок-концертах в школьном подвале и первых поцелуях. Какое блюдо перенесло Тополю в его счастливое детство? И удалось ли воссоздать вкусы, знакомые Тарасу с детских лет? Смотрите онлайн кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 8 от 23.11.2025 и узнайте ответы на эти вопросы.

