Смак дитинства 2025 7 выпуск от 16 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Випуск 7 | 16.11.2025

Танцювальний майстер-клас на кухні Смак дитинства 2025 випуск 7 від 16.11.2025! Сьогодні в гості до Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського завітали хореограф Євген Кот і його батько Віктор Іванович. На вас чекають сімейні рецепти улюблених страв, теплі кухонні розмови, відверті зізнання про хуліганські дитячі витівки та справжній урок танців прямо на кухні!

Євген Кот розповів про своє сонячне дитинство в Херсоні, яке пахло кавунами та морем, а також поділився улюбленими стравами дитинства. Ще досі хореограф із теплотою згадує фірмову татову запечену картоплю, мамині хрусткі деруни та легендарні гарячі бутерброди з мікрохвильовки. Поки тато з Ольгою Мартиновською готують улюблені страви, Євген розповів цікаві дитячі історії про захоплення брейк-дансом, пісню, яка стала символом дитинства та здобутки в карате. Чи вдалося на кухні Смак дитинства 2025 відтворити смаки улюблених страв Євгена Кота? І яка дитяча історія зворушила всіх найбільше? Дивіться онлайн ранкове кулінарне шоу Смак дитинства 2025 випуск 7 від 16.11.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

