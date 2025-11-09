Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
Смак дитинства

Video: Смак дитинства 2025 6 выпуск от 09 ноября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотреть Смак дитинства 2025 6 выпуск от 09.11.2025 онлайн. Смак дитинства 2025 выпуск 6 - эфир от 09 ноября 2025 смотреть на сайте СТБ
Смотрите также
Смак дитинства 2025 6 выпуск от 09 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Смак дитинства

Смак дитинства 2025 5 выпуск от 02.11.2025 смотреть онлайн

 Смак дитинства 2025 6 выпуск от 09 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Смак дитинства

Смак дитинства 2025. Выпуск 4 от 26.10.2025

 Смак дитинства 2025 6 выпуск от 09 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Смак дитинства

Смак дитинства 2025 3 выпуск от 19.10.2025 смотреть онлайн

 Смак дитинства 2025 6 выпуск от 09 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Смак дитинства

Смак дитинства 2025 2 выпуск от 12.10.2025 смотреть онлайн
Смак дитинства Выпуск 6 Смак дитинства 2025 6 выпуск от 09.11.2025 смотреть онлайн
Выпуск 6 | 09.11.2025 | 2025

Вкус, который невозможно забыть! Смотрите кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 6 от 09.11.2025, в котором Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский вместе с Дмитрием Коляденко и его сыном Филиппом приготовят блюда по семейным рецептам. Это не просто кухня – это мост между настоящим и счастливым прошлым.

Дмитрий Коляденко рассказал секрет самой вкусной жареной картошки, которую готовила мама, а также самых сочных отбивных, жареных пирожков с варёным яйцом и зелёным луком и аппетитной окрошки. Каждое блюдо – трогательное возвращение в беззаботные детские годы. Пока Филипп готовил, Дмитрий поделился с Ольгой Мартыновской откровенными историями из детства. Как бабушке удалось привить ему любовь к музыке и театру? Какая история связывает Дмитрия с коньками? О какой краже он признался впервые за многие годы эксклюзивно в шоу Смак дитинства 2025? И какое блюдо сегодня растрогало Дмитрия до слёз? Смотрите онлайн уникальное кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025, выпуск 6 от 09.11.2025 и узнайте ответы на эти вопросы.

Смотрите онлайн Смак дитинства 2025 выпуск 5 от 02.11.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить