Смак дитинства 2025 6 выпуск от 09 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 09.11.2025 | 2025

Вкус, который невозможно забыть! Смотрите кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 6 от 09.11.2025, в котором Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский вместе с Дмитрием Коляденко и его сыном Филиппом приготовят блюда по семейным рецептам. Это не просто кухня – это мост между настоящим и счастливым прошлым.

Дмитрий Коляденко рассказал секрет самой вкусной жареной картошки, которую готовила мама, а также самых сочных отбивных, жареных пирожков с варёным яйцом и зелёным луком и аппетитной окрошки. Каждое блюдо – трогательное возвращение в беззаботные детские годы. Пока Филипп готовил, Дмитрий поделился с Ольгой Мартыновской откровенными историями из детства. Как бабушке удалось привить ему любовь к музыке и театру? Какая история связывает Дмитрия с коньками? О какой краже он признался впервые за многие годы эксклюзивно в шоу Смак дитинства 2025? И какое блюдо сегодня растрогало Дмитрия до слёз? Смотрите онлайн уникальное кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025, выпуск 6 от 09.11.2025 и узнайте ответы на эти вопросы.

