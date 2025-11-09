Проєкти
Video: Смак дитинства 2025 6 випуск від 09 листопада 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивитися Смак дитинства 2025 6 випуск від 09.11.2025 онлайн. Смак дитинства 2025 випуск 6 - ефір від 09 листопада 2025 дивитися на сайті СТБ
Смак дитинства 2025 6 випуск від 09 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Смак дитинства Выпуск 6 Смак дитинства 2025 6 випуск від 09.11.2025 дивитись онлайн
Выпуск 6 | 09.11.2025 | 2025

Смак, який неможливо забути! Дивіться кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 6 від 09.11.2025, в якому Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із Дмитром Коляденком і його сином Філіпом приготують страви за сімейними рецептами. Це не просто кухня – це місток між теперішнім і щасливим минулим.

Дмитро Коляденко розповів серкет найсмачнішої смаженої картоплі, яку готувала мама, а також найсоковитіших відбивних, смажених пиріжків із вареним яйцем і зеленою цибулею та апетитної окрошки. Кожна страва – зворушливе повернення в безтурботні дитячі роки. Поки Філіп готував, Дмитро поділився з Ольгою Мартиновською відвертими дитячими історіями. Як бабусі вдалося прищепити йому любов до музики та театру? Яка історія пов’язує Дмитра з ковзанами? Про яку крадіжку він зізнався вперше за багато років ексклюзивно в шоу Смак дитинства 2025? І яка страва сьогодні змусила Дмитра розчулитись? Дивіться онлайн унікальне кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 6 від 09.11.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

