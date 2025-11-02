Смак дитинства 2025 5 випуск від 02 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 5 | 02.11.2025 | 2025

Відправтесь у кулінарну подорож у дитинство разом із нами! Дивіться кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 5 від 02.11.2025, в якому Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із зірковими гостями та їхніми рідними готуватимуть улюблені страви з дитинства.

Сьогодні в шоу Смак дитинства 2025 завітали талановитий учасник Мастер Шеф, спеціаліст із м’ясних страв Алік Мкртчян і його дружина Віталіна. Алік відверто розповів про своє дитинство в Грузії, дитячі концерти з переодяганням для рідних і любов до барвистих килимів. Також він поділився сімейними рецептами справжньої вірменської долми та неймовірно смачних хінкалі. Який секрет приготування ідеальної долми? Яке виноградне листя обрати і як його загорнути? Як посмажити найсмачніший шашлик? І як зробити хінкалі неймовірно соковитими та ніжними? Дивіться онлайн Смак дитинства 2025 випуск 5 від 02.11.2025 і пориньте у дитячі спогади разом із нами!

