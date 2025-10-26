Смак дитинства 2025 4 випуск від 26 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 4 | 26.10.2025 | 2025

Ці страви повернуть вас у дитинство! Дивіться унікальне кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 4 від 26.10.2025, до якого завітала акторка Олена Кравець із донькою Марією, аби з Володимиром Ярославським і Ольгою Мартиновською приготувати улюблені страви дитинства. Це не просто рецепти – це кулінарна подорож у минуле!

Олена Кравець у шоу СТБ Смак дитинства 2025 поділилася рецептами улюблених страв дитячих років, які готувала мама: соковитого соте з баклажанів, шоколадного торта та неповторних плачинд зі смачними начинками. Знайомі з дитячих років аромати навіяли зворушливі спогади тих часів. Як проходило дитинство Олени в Кривому Розі? Який фільм надихнув її стати артисткою? Які страви вона готує своїм дітям? І в чому секрет приготування найсмачнішого шоколадного торту за маминим рецептом? Дивіться онлайн найкраще кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 4 від 26.10.2025 і пориньте у зворушливі дитячі спогади разом із нами!

