Смак дитинства

Video: Смак дитинства 2025 4 випуск від 26 жовтня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивитися Смак дитинства 2025 4 випуск від 26.10.2025 онлайн. Смак дитинства 2025 випуск 4 - ефір від 26 жовтня 2025 дивитися на сайті СТБ
Смак дитинства Випуск 4 Смак дитинства 2025. Випуск 4 від 26.10.2025
Випуск 4 | 26.10.2025 | 2025

Ці страви повернуть вас у дитинство! Дивіться унікальне кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 4 від 26.10.2025, до якого завітала акторка Олена Кравець із донькою Марією, аби з Володимиром Ярославським і Ольгою Мартиновською приготувати улюблені страви дитинства. Це не просто рецепти – це кулінарна подорож у минуле!

Олена Кравець у шоу СТБ Смак дитинства 2025 поділилася рецептами улюблених страв дитячих років, які готувала мама: соковитого соте з баклажанів, шоколадного торта та неповторних плачинд зі смачними начинками. Знайомі з дитячих років аромати навіяли зворушливі спогади тих часів. Як проходило дитинство Олени в Кривому Розі? Який фільм надихнув її стати артисткою? Які страви вона готує своїм дітям? І в чому секрет приготування найсмачнішого шоколадного торту за маминим рецептом? Дивіться онлайн найкраще кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 4 від 26.10.2025 і пориньте у зворушливі дитячі спогади разом із нами!

Дивіться онлайн Смак дитинства 2025 3 випуск від 19.10.2025

