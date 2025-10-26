Смак дитинства 2025 4 выпуск от 26 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 26.10.2025 | 2025

Эти блюда вернут вас в детство! Смотрите уникальное кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 4 от 26.10.2025, в котором актриса Елена Кравец вместе с дочерью Марией пришла к Владимиру Ярославскому и Ольге Мартыновской, чтобы приготовить любимые блюда детства. Это не просто рецепты – это кулинарное путешествие в прошлое!

Елена Кравец в шоу СТБ Смак дитинства 2025 поделилась рецептами любимых блюд детских лет, которые готовила мама: сочного соте из баклажанов, шоколадного торта и неповторимых плацинд с вкусными начинками. Знакомые с детства ароматы навеяли трогательные воспоминания тех времён. Как проходило детство Елены в Кривом Роге? Какой фильм вдохновил её стать актрисой? Какие блюда она готовит своим детям? И в чём секрет приготовления самого вкусного шоколадного торта по маминому рецепту? Смотрите онлайн лучшее кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 4 от 26.10.2025 и окунитесь в трогательные детские воспоминания вместе с нами!

Смотрите онлайн Смак дитинства 2025 выпуск 3 от 19.10.2025