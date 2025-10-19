Смак дитинства 2025 3 выпуск от 19 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 3 | 19.10.2025 | 2025

Не пропустите самое тёплое шоу страны! Смотрите уникальное кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 3 от 19.10.2025, в котором Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская вместе со звёздными гостями и их родными будут воссоздавать семейные рецепты любимых блюд. Сегодня в студию шоу Смак дитинства 2025 пришёл силач, тренер проекта Зважені та щасливі Алексей Новиков и его старший брат Александр. Что любили есть в детстве известные спортсмены?

Смак дитинства 2025 – это не просто шоу, а кулинарное путешествие в прошлое. Алексей Новиков поделился рецептом любимого блюда тех лет – супа с фрикадельками. И пока Александр с Ольгой Мартыновской готовят это и другие блюда детства, Алексей вспомнил свои детские годы, первую работу, увлечение спортом и многое другое. Как будущий спортсмен зарабатывал в одиннадцать лет и на что тратил первые деньги? Чем любили лакомиться братья в детстве? И когда они начали придерживаться спортивной диеты? Об этом и не только смотрите в кулинарном шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 3 от 19.10.2025. Почувствуйте вкус детства!

