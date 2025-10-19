Проєкти
Смак дитинства

Смак дитинства 2025 3 випуск від 19 жовтня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивитися Смак дитинства 2025 3 випуск від 19.10.2025 онлайн. Смак дитинства 2025 випуск 3 - ефір від 19 жовтня 2025 дивитися на сайті СТБ
Смак дитинства 2025 3 випуск від 19 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
 Смак дитинства 2025 3 випуск від 19 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Смак дитинства Випуск 3 Смак дитинства 2025 3 випуск від 19.10.2025 дивитись онлайн
Випуск 3 | 19.10.2025 | 2025

Не пропустіть найтепліше шоу країни! Дивіться унікальне кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 3 від 19.10.2025, в якому Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська разом із зірковими гостями та їх рідними відтворюватимуть родинні рецепти улюблених страв. Сьогодні в студію шоу Смак дитинства 2025 завітав силач, тренер проєкту Зважені та щасливі Олексій Новіков і його старший брат Олександр. Що полюбляли їсти в дитинстві відомі спортсмени?

Смак дитинства 2025 – не просто шоу, це кулінарна подорож у минуле. Олексій Новіков поділився рецептом улюбленої страви тих років – супу з фрикадельками. І поки Олександр з Ольго Мартиновсьою готують цю та інші страви дитинства, Олексій пригадав свої дитячі роки, першу роботу, захоплення спортом і не тільки. Як майбутній спортсмен заробляв в одинадцять років і на що витрачав перші кошти? Чим полюбляли ласувати хлопці в дитинстві? І коли почали дотримуватися спортивної дієти? Про це і не тільки дивіться в кулінарному шоу СТБ Смак дитинства 2025 3 випуск від 19.10.2025. Відчуйте дитинство на смак!

