Смак дитинства 2025 3 випуск від 19 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 19.10.2025 | 2025

Не пропустіть найтепліше шоу країни! Дивіться унікальне кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 3 від 19.10.2025, в якому Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська разом із зірковими гостями та їх рідними відтворюватимуть родинні рецепти улюблених страв. Сьогодні в студію шоу Смак дитинства 2025 завітав силач, тренер проєкту Зважені та щасливі Олексій Новіков і його старший брат Олександр. Що полюбляли їсти в дитинстві відомі спортсмени?

Смак дитинства 2025 – не просто шоу, це кулінарна подорож у минуле. Олексій Новіков поділився рецептом улюбленої страви тих років – супу з фрикадельками. І поки Олександр з Ольго Мартиновсьою готують цю та інші страви дитинства, Олексій пригадав свої дитячі роки, першу роботу, захоплення спортом і не тільки. Як майбутній спортсмен заробляв в одинадцять років і на що витрачав перші кошти? Чим полюбляли ласувати хлопці в дитинстві? І коли почали дотримуватися спортивної дієти? Про це і не тільки дивіться в кулінарному шоу СТБ Смак дитинства 2025 3 випуск від 19.10.2025. Відчуйте дитинство на смак!

