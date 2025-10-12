Смак дитинства 2025 2 випуск від 12 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 12.10.2025 | 2025

Шоу, яке доведе до сліз! Дивіться унікальне кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 випуск 2 від 12.10.2025, в якому ведучі Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський готуватимуть улюблені страви дитинства Злати Огнєвіч. Сьогодні співачка завітала в студію Смак дитинства 2025 разом зі своєю мамою Галиною, яка розповість дивовижні історії про маленьку Злату, її захоплення музикою та дитячі витівки.

Зіркова гостя шоу СТБ Смак дитинства поділиться смаками свого кримського дитинства: медова пахлава, пронизана сонцем; смачні мідії, кримськотатарська кухня; запечена камбала, як у мами; рогалики, які тануть у роті. Мама Злати Огнєвіч Галина разом із Володимиром Ярославським приготує славнозвісні рогалики за сімейним рецептом, найсмачнішу у світі рибу. І це ще не все! Тим часом співачка поділиться з Ольгою Мартиновською спогадами дитинства: історією про перші заробітки на узбережжі Криму, улюбленого вчителя музики та багато іншого. Не пропустіть ранкове кулінарне шоу СТБ, яке змусить вас ностальгувати, – дивіться Смак дитинства 2025 онлайн 2 випуск від 12.10.2025 на нашому сайті.

