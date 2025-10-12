Смак дитинства 2025 2 выпуск от 12 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Проекты
Смак дитинства

Смак дитинства 2025 1 выпуск от 05.10.2025 смотреть онлайн
Шоу, которое доведет до слез! Смотрите уникальное кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 2 от 12.10.2025, в котором ведущие Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский будут готовить любимые блюда детства Златы Огневич. Сегодня певица посетила студию Смак дитинства 2025 вместе со своей мамой Галиной, которая расскажет удивительные истории о маленькой Злате, ее увлечении музыкой и детских проделках.

Звездная гостья шоу СТБ Смак дитинства поделится вкусами своего крымского детства: медовая пахлава, пропитанная солнцем; вкусные мидии, крымскотатарская кухня; запеченная камбала, как у мамы; рогалики, которые тают во рту. Мама Златы Огневич Галина вместе с Владимиром Ярославским приготовит знаменитые рогалики по семейному рецепту, самую вкусную в мире рыбу. И это еще не все! Тем временем певица поделится с Ольгой Мартыновской воспоминаниями детства: историей о первых заработках на побережье Крыма, любимом учителе музыки и многом другом. Не пропустите утреннее кулинарное шоу СТБ, которое заставит вас ностальгировать – смотрите Смак дитинства 2025 онлайн 2 выпуск от 12.10.2025 на нашем сайте.

Смотрите онлайн Смак дитинства 2025 1 выпуск от 05.10.2025

Смак дитинства 2025 – все выпуски

