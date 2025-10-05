Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua
Смак дитинства

Video: Смак дитинства 2025 1 выпуск от 05 октября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотреть Смак дитинства 2025 1 выпуск от 05.10.2025 онлайн. Смак дитинства 2025 выпуск 1 - эфир от 05 октября 2025 смотреть на сайте СТБ
Смак дитинства Выпуск 1 Смак дитинства 2025 1 выпуск от 05.10.2025 смотреть онлайн
Выпуск 1 | 05.10.2025 | 2025

Детские истории, которые можно почувствовать на вкус! Не пропустите премьеру утреннего кулинарного шоу Смак дитинства 2025 1 выпуск от 05.10.2025 с Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской. Вместе со звёздными гостями и их близкими ведущие будут готовить любимые блюда детских лет, а также делиться откровенными воспоминаниями. В шоу Смак дитинства 2025 кухня превратится в уютное место, а приготовление блюд – в дружескую беседу.

Сегодня в гости к Владимиру Ярославскому и Ольге Мартыновской в шоу Смак дитинства 2025 пришла фитнес-тренер, будущая тренер проекта Зважені та щасливі Марина Боржемская со своей крёстной Ириной. Женщины приготовят пышные сырники по маминому рецепту и не только, а также поделятся трогательными воспоминаниями из детства. Какой секрет приготовления идеальных сырников знает мама Марины? И какую неожиданную историю о разбитом в детстве велосипеде они навеяли? Смотрите онлайн кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 1 выпуск от 05.10.2025 и узнайте ответы на эти вопросы.

Смак дитинства 2025 – все выпуски

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить