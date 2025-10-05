Выпуск 1 | 05.10.2025 | 2025

Детские истории, которые можно почувствовать на вкус! Не пропустите премьеру утреннего кулинарного шоу Смак дитинства 2025 1 выпуск от 05.10.2025 с Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской. Вместе со звёздными гостями и их близкими ведущие будут готовить любимые блюда детских лет, а также делиться откровенными воспоминаниями. В шоу Смак дитинства 2025 кухня превратится в уютное место, а приготовление блюд – в дружескую беседу.

Сегодня в гости к Владимиру Ярославскому и Ольге Мартыновской в шоу Смак дитинства 2025 пришла фитнес-тренер, будущая тренер проекта Зважені та щасливі Марина Боржемская со своей крёстной Ириной. Женщины приготовят пышные сырники по маминому рецепту и не только, а также поделятся трогательными воспоминаниями из детства. Какой секрет приготовления идеальных сырников знает мама Марины? И какую неожиданную историю о разбитом в детстве велосипеде они навеяли? Смотрите онлайн кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 1 выпуск от 05.10.2025 и узнайте ответы на эти вопросы.

