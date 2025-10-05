Выпуск 1 | 05.10.2025 | 2025

Дитячі історії, які ви відчуєте на смак! Не пропустіть прем’єру ранкового кулінарного шоу Смак дитинства 2025 1 випуск від 05.10.2025 з Володимиром Ярославським і Ольгою Мартиновською. Разом із зірковими гостями та їх рідними ведучі готуватимуть улюблені страви дитячих років, а також ділитимуться відвертими спогадами. У шоу Смак дитинства 2025 кухня перетвориться на затишне місце, а приготування страв – на дружню розмову.

Сьогодні в гості до Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської в шоу Смак дитинства 2025 завітала фітнес-тренерка, майбутня тренерка проєкту Зважені та щасливі Марина Боржемська зі своєю хрещеною Іриною. Жінки приготують пухкі сирники за маминим рецептом, і не тільки, а також поділяться щемливими спогадами з дитинства. Який секрет приготування ідеальних сирників знає мама Марини? І як вони навіяли їй несподівану історію про розбитий у дитинстві велосипед? Дивіться онлайн кулінарне шоу СТБ Смак дитинства 2025 1 випуск від 05.10.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Смак дитинства 2025 – всі випуски