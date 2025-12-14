Проекты
Смак дитинства 2025 11 выпуск от 14 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Смак дитинства Выпуск 11 Смак дитинства 2025 11 выпуск от 14.12.2025 смотреть онлайн
Выпуск 11 | 14.12.2025 | 2025

Кулинарное путешествие в прошлое, которое подарит незабываемые тёплые мгновения! Смотрите утреннее кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025, выпуск 11 от 14.12.2025, в котором Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский вместе со звёздными гостями воссоздают любимые блюда детских лет.

Сегодня на кухню шоу СТБ Смак дитинства 2025 заглянул народный артист Украины Иво Бобул. Певец поделился интересными рассказами о своем детстве, а также рецептами тех уникальных блюд, которые ему когда-то готовила мама в селе в сердце Карпат. Детство Иво Бобула ощущается на вкус, как пышные вареники с вишнями и домашним кисломолочным творогом и грибная юшка из настоящих карпатских сушёных грибов. Удалось ли Ольге Мартыновской воссоздать любимые блюда детских лет Иво Бобула? И понравились ли приготовленные сегодня лакомства супруге Иво Бобула Наталье? Смотрите онлайн уникальное кулинарное шоу Смак дитинства 2025, выпуск 11 от 14.12.2025, и узнайте ответы на эти вопросы.

