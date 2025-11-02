Смак дитинства 2025 5 выпуск от 02 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Проекты
Смак дитинства 2025 5 выпуск от 02 ноября 2025
Смак дитинства Выпуск 5 Смак дитинства 2025 5 выпуск от 02.11.2025 смотреть онлайн
Выпуск 5 | 02.11.2025 | 2025

Отправьтесь в кулинарное путешествие в детство вместе с нами! Смотрите кулинарное шоу СТБ Смак дитинства 2025 выпуск 5 от 02.11.2025, в котором Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский вместе со звёздными гостями и их родными будут готовить любимые блюда из детства.

Сегодня в шоу Смак дитинства 2025 побывали талантливый участник Мастер Шеф, специалист по мясным блюдам Алик Мкртчян и его жена Виталина. Алик откровенно рассказал о своём детстве в Грузии, детских концертах с переодеваниями для родных и о любви к ярким коврам. Также он поделился семейными рецептами настоящей армянской долмы и невероятно вкусных хинкали. В чём секрет приготовления идеальной долмы? Какие виноградные листья выбрать и как правильно их завернуть? Как пожарить самый вкусный шашлык? И как сделать хинкали невероятно сочными и нежными? Смотрите онлайн Смак дитинства 2025 выпуск 5 от 02.11.2025 и окунитесь в детские воспоминания вместе с нами!

