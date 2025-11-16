Смак дитинства 2025 7 випуск від 16 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Проєкти
Смак дитинства Випуск 7 Смак дитинства 2025 7 випуск від 16.11.2025 дивитись онлайн
Випуск 7 | 16.11.2025 | 2025

Танцевальный мастер-класс на кухне Смак дитинства 2025, выпуск 7 от 16.11.2025! Сегодня к Ольге Мартыновской и Владимиру Ярославскому в гости пришли хореограф Евгений Кот и его отец Виктор Иванович. Вас ждут семейные рецепты любимых блюд, тёплые кухонные разговоры, откровенные признания о хулиганских детских проделках и настоящий урок танцев прямо на кухне!

Евгений Кот рассказал о своём солнечном детстве в Херсоне, которое пахло арбузами и морем, а также поделился любимыми блюдами детства. До сих пор хореограф с теплотой вспоминает фирменную папину запечённую картошку, мамины хрустящие драники и легендарные горячие бутерброды из микроволновки. Пока папа с Ольгой Мартыновской готовят любимые блюда, Евгений рассказал интересные детские истории о своём увлечении брейк-дансом, песне, которая стала символом детства, и достижениях в карате. Удалось ли на кухне Смак дитинства 2025 воссоздать вкусы любимых блюд Евгения Кота? И какая детская история тронула всех больше всего? Смотрите онлайн утреннее кулинарное шоу Смак дитинства 2025 выпуск 7 от 16.11.2025 и узнайте ответы на эти вопросы.

