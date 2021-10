Сьогодні, 8 жовтня, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Старша сестра Віри збирається заміж, але напередодні весілля тяжко занедужує. Ніхто з лікарів не може допомогти, і дівчині з кожним днем ​​стає гірше. Сліпа запевняє Віру, що її сестра здорова, але є щось, що висмоктує з неї всі соки. Чи вдасться Вірі врятувати сестру?

У житті Василя все було добре: дружина, син, робота… Раптом йому на очі потрапляє журнал з колишньою коханою на обкладинці.Відтоді він стає сам не свій. Колишня Рита сниться йому щоночі. Василь просить Сліпу позбавити його видінь. Однак у Рити свої плани, і скоро вона з’явиться в житті Василя для здійснення своєї мети…

При будь-якій спробі познайомитися з дівчиною Костянтин ніби кам’яніє і не може зрушити з місця. Хлопець упевнений, що на ньому лежить якесь прокляття. Після візиту до Сліпої в Кості нарешті з’являються стосунки. Та чи принесуть вони йому щастя, і чи не помилився хлопець з вибором своєї долі?

Євина мама збирається вдруге вийти заміж, проте Єва ненавидить майбутнього вітчима. Дівчина просить у Сліпої поради, як перешкодити цьому шлюбу, проте ясновидиця застерігає її від будь-яких ритуалів. Інакше буде біда…

