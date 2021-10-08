Сегодня, 8 октября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Старшая сестра Веры собирается замуж, но накануне свадьбы тяжело заболевает. Никто из врачей не может помочь, и девушке с каждым днем становится хуже. Слепая уверяет Веру, что ее сестра здорова, но есть нечто, что высасывает из нее все соки. Удастся ли Вере спасти сестру?

В жизни Василия все было хорошо: жена, сын, работа… Вдруг ему на глаза попадает журнал с бывшей возлюбленной на обложке. С тех пор он становится сам не свой. Бывшая Рита снится ему каждую ночь. Василий просит Слепую избавить его от видений. Но у Риты свои планы, и скоро она появится в жизни Василия для осуществления своей цели…

При любой попытке познакомиться с девушкой Константин будто каменеет и не может сдвинуться с места. Парень уверен, что на нем лежит какое-то проклятие. После визита к Слепой у Кости наконец появляются отношения. Но принесут ли они ему счастье, и не ошибся ли парень с выбором своей судьбы?

Мама Евы собирается второй раз выйти замуж, однако Ева ненавидит будущего отчима. Девушка просит у Слепой совета, как помешать этому браку, но ясновидящая предостерегает ее от любых ритуалов. Иначе быть беде…

Video: «Слепая»: анонс новых серий от 08.10.2021 Слепая: анонс новых серий от 08.10.2021

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