Прикмети про весільну сукню

Вибір весільної сукні — справа дуже серйозна. Адже вбрання нареченої не лише дозволить жінці бути найкрасивішою, а й може сприяти довгому і щасливому подружньому життю. Існує багато народних прикмет, пов’язаних з купівлею весільної сукні. Читайте в нашому матеріалі добірку найбільш правдивих прикмет про вбрання нареченої.

Більше на тему: Що не можна робити перед весіллям

Більше на тему: Весілля у високосному році: чи можна виходити заміж

Золотиста весільна сукня — запорука стабільного фінансового становища.

Срібляста сукня — чекайте швидкого розірвання шлюбу.

Рожева сукня — запорука довгого та щасливого сімейного життя.

Червона сукня захистить наречену від заздрощів.

Фіолетове весільне вбрання — неоднозначний вибір. За одними джерелами, воно означає раптове розлучення, а за іншими — сильне, міцне кохання і глибоку прихильність подружжя одне до одного.

Синя весільна сукня може призвести до того, що один із подружжя буде абсолютно байдужий до бажань і думки іншого.

Блакитна сукня символізує чистоту та щирість у стосунках. Шлюб обіцяє бути щасливим і міцним.

Наряд бежевого або кремового кольору може бути передвісником подружньої зради й частих сварок.

Більше на тему: Прикмети для незаміжніх

Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся вже цієї п’ятниці о 18:15 з нових випусків проєкту «Сліпа», заснованого на реальних подіях.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.