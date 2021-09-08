Прикмети про весільну сукню
Вибір весільної сукні — справа дуже серйозна. Адже вбрання нареченої не лише дозволить жінці бути найкрасивішою, а й може сприяти довгому і щасливому подружньому життю. Існує багато народних прикмет, пов’язаних з купівлею весільної сукні. Читайте в нашому матеріалі добірку найбільш правдивих прикмет про вбрання нареченої.
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Народні прикмети про весільну сукню
- Вважається, чим довша весільна сукня, тим щасливішим буде шлюб.
- Не потрібно прикрашати весільну сукню на поясі, це може призвести до складних пологів молодої.
- Кілька стіжків синіми нитками на подолі сукні захищають наречену від порчі та заздрості.
- Невелика вишита квітка любистку на сукні вбереже від зради чоловіка.
- Під час примірки весільного вбрання не потрібно надягати його повністю. Частина наряду повинна бути відсутня, інакше весілля може не відбутися.
- Не можна дозволяти міряти подругам або сестрам весільну сукню. Це спричинить сварки і неприємності.
- Весільну сукню не можна продавати або здавати напрокат. Це може призвести до розпаду шлюбу.
- Сукня нареченої не повинна бути з голими плечима й глибоким декольте. Інакше наречена постраждає від заздрісників.
- Якщо весільна сукня порвалася, у нареченої буде сердита свекруха.
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Колір весільної сукні та народні прикмети
Золотиста весільна сукня — запорука стабільного фінансового становища.
Срібляста сукня — чекайте швидкого розірвання шлюбу.
Рожева сукня — запорука довгого та щасливого сімейного життя.
Червона сукня захистить наречену від заздрощів.
Фіолетове весільне вбрання — неоднозначний вибір. За одними джерелами, воно означає раптове розлучення, а за іншими — сильне, міцне кохання і глибоку прихильність подружжя одне до одного.
Синя весільна сукня може призвести до того, що один із подружжя буде абсолютно байдужий до бажань і думки іншого.
Блакитна сукня символізує чистоту та щирість у стосунках. Шлюб обіцяє бути щасливим і міцним.
Наряд бежевого або кремового кольору може бути передвісником подружньої зради й частих сварок.
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