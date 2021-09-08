Приметы про свадебное платье
Выбор свадебного платья — дело очень серьезное. Ведь наряд невесты не только позволит женщине быть самой красивой, но и может способствовать долгой и счастливой супружеской жизни. Существует очень много народных примет, связанных с покупкой свадебного платья. Читайте в нашем материале подборку самых правдивых примет о наряде невесты.
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Народные приметы про свадебное платье
- Считается, чем длиннее свадебное платье, тем счастливее будет брак.
- Не нужно украшать свадебное платье на поясе, это может сулить сложные роды для молодой.
- Несколько стежков синими нитками на подоле платья защищают невесту от сглаза и зависти.
- Небольшой вышитый цветок любистка на платье убережет от измены мужа.
- Во время примерки свадебного наряда не нужно надевать его полностью. Часть наряда должна отсутствовать, иначе свадьба может не состояться.
- Нельзя разрешать мерять подругам или сестрам свадебное платье. Это повлечет за собой ссоры и неприятности.
- Свадебное платье нельзя продавать или сдавать напрокат. Это может привести к распаду брака.
- Платье невесты не должно быть с голыми плечами и глубоким декольте. Иначе невеста пострадает от завистников.
- Если свадебное платье порвалось, у невесты будет сердитая свекровь.
Цвет свадебного платья и народные приметы
Золотистое свадебное платье — залог стабильного финансового положения.
Серебристое платье — ждите скорого расторжения брака.
Розовое платье — залог долгой и счастливой семейной жизни.
Красное платье защитит невесту от порчи.
Фиолетовое свадебное платье — неоднозначный выбор. По одним источникам, он обозначает скоропостижный развод, а по другим – сильную, крепкую любовь и глубокую привязанность супругов друг к другу.
Синее свадебное платье может привести к тому, что один из супругов будет абсолютно безразличен к желаниям и мнению второго.
Голубое платье символизирует чистоту и искренность в отношениях. Брак обещает быть счастливым и крепким.
Наряд бежевого или кремового цвета может быть предвестником супружеской измены и частых ссор.
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