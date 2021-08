Чому не можна носити речі померлих

Смерть близької людини ‒ страшне горе. Іноді родичі померлого, які намагаються пережити втрату близької людини, залишають собі його речі. Буває і таке, що деякі надягають їх. Однак чи можна це робити? Чи не накличе такий вчинок біду? Про це читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Прикмети у вишивці

Ясновидці попереджають про те, що одяг померлої людини носити небажано. Адже він зберігає енергетику й частинку душі покійного. Краще його спалити. Навіть якщо вам дуже важко розлучитися з ним або якась річ вам дуже подобається, від її носіння все ж варто відмовитися. Інакше варто очікувати великих неприємностей, хвороб і фінансових втрат.

А що ж тоді робити з родинними коштовностями? Звичайно, їх не варто спалювати або викидати. Однак перш ніж надіти перстень або сережки покійної бабусі, потрібно провести ритуал очищення. У цьому вам допоможе свята вода і спеціальні молитви, які слід читати протягом тривалого часу. Тільки після цього родинні коштовності не лише не принесуть неприємності, а й навпаки, будуть служити своєрідними талісманами.

А ось взуття небіжчика носити категорично заборонено. І на це є кілька причин:

Більше на тему: Прикмета: ворон стукає у вікно

Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нових випусків проєкту «Сліпа», заснованого на реальних подіях.

Читайте нас також новин у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.