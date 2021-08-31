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Почему нельзя носить вещи умерших

31.08.2021

Смерть близкого человека ‒ страшное горе. Иногда скорбящие, которые пытаются пережить утрату близкого, оставляют себе вещи умершего. Бывает и такое, что некоторые надевают вещи покойного. Однако можно ли это делать? Не навлечет ли такой поступок беду? Об этом читайте в нашем материале. 

приметы

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Можно ли носить одежду умершего человека

Ясновидящие предупреждают о том, что одежду умершего человека носить нежелательно. Ведь они сохраняют энергетику и частичку души покойного. Лучше ее сжечь. Даже если вам очень трудно расстаться с ею или какая-то вещь вам очень нравится, от ее ношения все же стоит отказаться. В противном случае стоит ожидать крупных неприятностей, болезней и финансовых потерь. 

приметы

Можно ли носить украшения умершего

А что же тогда делать с фамильными драгоценностями? Конечно, их не стоит сжигать или выбрасывать. Однако прежде чем надеть кольцо или серьги покойной бабушки, нужно провести специальный ритуал очищения. В этом вам поможет святая вода и специальные молитвы, которые следует читать на протяжении продолжительного времени. После этого фамильные драгоценности не только не принесут неприятности, но и наоборот, будут служить своеобразными талисманами. 

приметы

Можно ли носить обувь умершего

А вот обувь покойника носить категорически запрещено. И на это есть несколько причин:

  • если человек умер, например, от инфекционного заболевания, то в его обуви может присутствовать определенный вирус;
  • обувь содержит в себе энергетику умершего, поэтому, если вы не хотите, чтобы на вас перешел негатив и не посыпались неприятности, лучше отказаться от такой идеи.

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Больше о влиянии примет на жизнь вы узнаете из новых выпусков проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях. 

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