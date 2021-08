Прикмета: ворон стукає у вікно

Ворона ‒ це птах, який викликає у людей неоднозначні емоції. Особливо якщо вона сіла на підвіконня або стукає у вікно. Більшість із нас одразу ж подумає, що це віщує біду. Але чи так це насправді? Давайте розбиратися.

Частково негативне ставлення до ворон пов’язане з віруванням наших предків, які вірили, що цей птах є провідником між світом живих і мертвих. Однак, якщо ворон довго стукає у вікно, то це сигналізує не про швидку смерть того, хто живе в будинку, а про прийдешні зміни. І вони не обов’язково повинні бути негативними. Так духи померлих намагаються підказати своїм родичам, що в їхньому житті може з’явитися шанс, який упускати не можна.

