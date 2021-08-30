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Примета: ворон стучится в окно

30.08.2021

Ворона ‒ это птица, которая вызывает у людей неоднозначное отношение. Особенно если она села на подоконник или стучится в окно. Большинство из нас сразу же почувствуют, что это предвещает беду. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. 

приметы

Отчасти негативное отношение к воронам связано с верованием наших предков, которые верили, что эта птица является проводником между миром живых и мертвых. Однако, если ворон долгое время стучится в окно, то это сигнализирует не о скорой смерти того, кто живет в доме, а о грядущих переменах. И они не обязательно должны быть негативными. Так духи умерших пытаются подсказать своим родственникам, что в их жизни может появиться шанс, который упускать нельзя. 

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Также есть еще несколько толкований, почему ворона стучится в окно:

  • Ворона прыгает по подоконнику и иногда стучит в окно ‒ к приятным расходам.
  • Если ворона постоянно стучит в окно ‒ к новым возможностям.
  • Если постучат в окно два ворона ‒ одинокий человек обретет пару.  

приметы

Если птица бьется в окно:

  • Если птица внезапно ударилась в окно, то это значит, что человек берется за ненужное дело. Лучше оставить все попытки и переключиться на что-то другое.
  • Если ворона бьется крыльями в окно, стоит ждать скорых вестей. Они могут быть как положительными, так и отрицательными.
  • А вот если ворон бьется в стекло, но при этом он выглядит напуганным или больным, то нужно ждать беду. 
  • Если же  ворона врезалась в стекло, то хороших новостей ждать не стоит. Это предвещает беду. Если птица вследствие удара погибла ‒ ждите смерти близкого человека. 

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Больше о влиянии примет на жизнь вы узнаете из новых выпусков проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях. 

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