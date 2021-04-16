Сьогодні, 16 квітня, о 16:30 відбудеться показ нових 54–56 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 54–56 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Ірина завжди скептично ставилася до прикмет, але напередодні весілля їй довелося змінити свою думку, адже погані знаки буквально переслідували майбутню наречену. Сліпа, до якої вона звернулася по допомогу, роз’яснила, чого саме їй треба остерігатися, щоб шлюб був щасливим. Дівчина зіткнулася з непростим вибором: якщо вона запросить маму на весілля, то не буде їй щастя в сімейному житті. Чи вдасться Ірині обійти заборону і яким чином? Що їй порадить Сліпа?

Катерині майже сорок років, але вона досі самотня – ні чоловіка, ні дітей. Єдина близька душа – це молодша сестра Юлія, яка будує успішну кар’єру і навіть не хоче чути про особисте життя. Катя, навпаки, мріє про повноцінну сім’ю. З цією проблемою вона їде до баби Люби. Після візиту до провидиці життя Катерини змінюється – тепер за нею впадають відразу двоє чоловіків! Жінка розгублена – кого ж із них вибрати?! Адже за словами Сліпої, тільки один із цих чоловіків може зробити її щасливою і подарувати дитину, але цей вибір виявляється дуже складним.

Video: «Сліпа»: анонс 54–56 серій від 16.04.2021 Сьогодні, 16 квітня, о 16:30 відбудеться показ нових 54–56 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує

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