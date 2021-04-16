Сегодня, 16 апреля, в 16:30 состоится показ новых 54–56 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 54–56 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Ирина всегда скептически относилась к приметам, но накануне свадьбы ей пришлось изменить свое мнение, ведь плохие знаки буквально преследовали будущую невесту. Слепая, к которой она обратилась за помощью, разъяснила, чего именно ей следует беречься, чтобы брак был счастливым. Девушка столкнулась с непростым выбором: если она пригласит маму на свадьбу, то не будет ей счастья в семейной жизни. Удастся ли Ирине обойти запрет и каким образом? Что ей посоветует Слепая?

Екатерине почти сорок лет, но она до сих пор одинока – ни мужа, ни детей. Единственная близкая душа – это младшая сестра Юлия, которая строит успешную карьеру и даже не хочет слышать о личной жизни. Катя, наоборот, мечтает о полноценной семье. С этой проблемой она едет к бабе Любе. После визита к провидице жизнь Екатерины меняется – теперь за ней ухаживают сразу двое мужчин! Женщина в растерянности – кого же из них выбрать?! Ведь по словам Слепой, только один из этих мужчин может сделать ее счастливой и подарить ребенка, но этот выбор оказывается очень сложным.

Video: «Слепая»: анонс 54–56 серий от 16.04.2021 Сегодня, 16 апреля, в 16:30 состоится показ новых 54–56 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается

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