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Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка у спальні

09.04.2021

Із давніх-давен вважалося, що дзеркало має магічну силу. Саме тому його часто використовували під час ворожінь і різних ритуалів. Вважається, що дзеркало категорично не можна ставити в спальні, особливо навпроти ліжка. Чому? Всі подробиці дізнайтеся в матеріалі.

приметы

 

Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка?

  1. Дзеркальна поверхня – це винахід злого духа. З його допомогою потойбічні сили можуть заволодіти душею людини, яка спить навпроти.
  2. Під час сну душа людини може виходити з тіла. І якщо дзеркало буде встановлене навпроти, вона може бути затягнута в нього і залишиться навіки в задзеркаллі.
  3. Дзеркало, встановлене навпроти ліжка, може забирати енергію у людини, яка спить. Це згодом призведе до хронічної втоми, недосипання, хвороб і депресії.
  4. Категорично заборонено ставити ліжко навпроти дзеркала, особливо якщо в ньому відображаються кути подружнього ложа. Це спричинить серйозні проблеми в сімейному житті.
  5. Якщо у дзеркалі одночасно відображається ліжко та двері в спальню, це принесе невдачі не тільки в особистому житті, а й у роботі.
  6. Дзеркало, встановлене навпроти ліжка, може вбирати негативну енергію і ділитися нею. Тож якщо раніше подружжя багато сварилося, в майбутньому це стане причиною поганого настрою та самопочуття.
  7. Не варто ставити навпроти ліжка старовинні дзеркала, оскільки вони можуть містити негатив від попередніх власників.
  8. Категорично заборонено ставити дзеркало навпроти ліжка, якщо в кімнаті спить самотня людина. Вважається, що людина, яка відбивається в дзеркалі, ніколи не знайде собі другу половинку. Це ніби подвоює самотність. Подружній парі також варто відмовитися від дзеркала навпроти ліжка. Це призведе до сварок та зрад. Вважається, що у стосунках подружжя буде не дві людини, а чотири.
  9. Окрім цього, дзеркало також не можна встановлювати в узголів’ї подружнього ложа, а також – на стелі над ліжком. Це негативно позначиться і на здоров’ї, і ​​на стосунках у парі.

приметы

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Іще кілька прикмет, пов’язаних із дзеркалом:

  1. У жодному разі не залишайте на стіні дзеркало з тріснутим шаром. Його потрібно обов’язково покласти в полотняний мішок і викинути.
  2. Не можна дарувати і приймати в дар дзеркало. Воно може переносити негативну енергетику і призвести до розлуки з коханою людиною.
  3. Не можна вішати дзеркало навпроти вхідних дверей. Це відлякує удачу.
  4. Не варто дивитися в дзеркало після півночі: можна побачити потойбічний світ і злих духів. Крім того, можливо, відкриється портал в задзеркаллі, і ви ніколи не зможете повернутися.

Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з проєкту «Сліпа», заснованого на реальних подіях. 

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